Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Nowość do wynajęcia na rynku w poszukiwanym i luksusowym projekcie "Migdal Hanesharim", z wystawną halą wejściową, strażnikiem przy wejściu i parkingu podziemnym.
Na 7 piętrze, nowe biuro i wysoki stojący o powierzchni brutto 141m2, z dwoma wystawami.
Oferuje zielony widok na góry Jerozolimy,
Możliwość stworzenia 8 biur i dodatkowej recepcji.
Możliwe jest podłączenie 2 dodatkowych biur o powierzchni 162m2 i 248 m2 każdy, aby osiągnąć całkowitą powierzchnię brutto 551 m2.
Cena za m2 wynosi 85 NIS do wynajęcia, 17,5 NIS za m2 opłat budowlanych i 22 NIS za m2 dla Arnona.
Cena jest przed VAT i wejście do biura jest natychmiastowe.
Możliwość wynajęcia miejsc parkingowych w budynku.
Niezwykle przeszukana lokalizacja przy wejściu do miasta i w pobliżu centralnych osi transportowych.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.