Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Jerozolima, Izrael
$3,094
7
ID: 34397
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Kanfei Nesharim

Nowość do wynajęcia na rynku w poszukiwanym i luksusowym projekcie "Migdal Hanesharim", z wystawną halą wejściową, strażnikiem przy wejściu i parkingu podziemnym. Na 7 piętrze, nowe biuro i wysoki stojący o powierzchni brutto 141m2, z dwoma wystawami. Oferuje zielony widok na góry Jerozolimy, Możliwość stworzenia 8 biur i dodatkowej recepcji. Możliwe jest podłączenie 2 dodatkowych biur o powierzchni 162m2 i 248 m2 każdy, aby osiągnąć całkowitą powierzchnię brutto 551 m2. Cena za m2 wynosi 85 NIS do wynajęcia, 17,5 NIS za m2 opłat budowlanych i 22 NIS za m2 dla Arnona. Cena jest przed VAT i wejście do biura jest natychmiastowe. Możliwość wynajęcia miejsc parkingowych w budynku. Niezwykle przeszukana lokalizacja przy wejściu do miasta i w pobliżu centralnych osi transportowych.

Jerozolima, Izrael
