Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b

W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w budynku butikowym, Penthouse sprzedał twarz doliny. Budynek składa się z 2 poziomów, Penthouse, który znajduje się na 1 piętrze z własnym wejściem. powierzchnia mieszkalna 140 m2 i 4 bbre łóżko + jego dach 140 m2 z jacuzzi z widokiem na raj. I d 1 Ogród Rez z prywatnym wejściem 140 m2 powierzchni Przyzwoite pełne stopy z ogrodem 250 m2, + prywatny basen w kształcie ślimaka, i 4 sypialnie chabr, każdy poziom ma własne wejście prywatne i może być sprzedawany oddzielnie lub w jednej partii. w cenie Garden Rez: 5.150.000 nis cena Penthouse: 4.150.000 nis