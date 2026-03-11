Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv

Ten uroczy apartament położony w samym sercu Tel Awiwu oferuje wyjątkową okazję zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących prywatnej rezydencji. Idealnie położony zaledwie pięć minut spacerem od plaży, znajduje się między czarujący Neve Tzedek dzielnicy i tętniącego życiem Nahalat Binyamin obszaru, co oferuje doskonałą mieszankę spokoju i dynamicznego życia miejskiego. Apartament o powierzchni około 63 m2 posiada również ładny balkon 6 metrów kwadratowych, idealny do relaksu lub cieszyć się widokiem na miasto. Pierwotnie zaprojektowany z trzema pokojami, został starannie przeprojektowany w dwóch, tworząc otwartą i jasną przestrzeń. W obiekcie znajduje się salon wykąpany w świetle, przestronna sypialnia master z dedykowaną przestrzenią roboczą i łazienką, w pełni wyposażona kuchnia z nowoczesnym sprzętem, a także oddzielna toaleta. Ta unikalna nieruchomość łączy komfort, styl i niepokonaną lokalizację, tworząc rzadką perłę w jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu. Nie przegap tej niesamowitej okazji nieruchomości!