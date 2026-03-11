Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$1,96M
2
ID: 34377
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Eliezer Kaplan, 6 McDonalds

W projekcie BSR Sarona Nowy do sprzedaży wyłącznej Wspaniały apartament z widokiem na park Sarona 103 m2 + słoneczny taras o powierzchni 9 m2 21. piętro Orientacja południowa i wschodnia Mamad Parking podziemny Luksusowa siłownia, klub mieszkalny, system bezpieczeństwa i prestiżowa hala wejściowa Przewidywana dostawa: koniec 2025 r.

