  2. Izrael
  3. Aszdod
  Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Aszdod, Izrael
od
$1,13M
;
10
ID: 34561
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    HaDekel

O kompleksie

Français Français
Na sprzedaż - 5 pokojowe mieszkanie w nowej rezydencji, Hadekel Street, naprzeciwko morza Położony w niedawnej i bezpiecznej rezydencji z strażnikiem, ten przestronny apartament 5-pokojowy oferuje idealne środowisko życia z widokiem na morze. Mieszkanie jest nowe, jasne i dobrze urządzone. Zawiera mamad (sejf), wbudowaną klimatyzację, prywatny parking podziemny, a także nowoczesne i komfortowe udogodnienia. Pitch z wyboru, w pobliżu plaży, sklepy, szkoły i transport. To rzadka okazja do życia w jednym z najlepszych miejsc w Ashdod.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Inne kompleksy
Bat Jam, Izrael
od
$717,915
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Ob…
Aszkelon, Izrael
od
$385,605
3 pokoje w centrum miasta
Aszkelon, Izrael
od
$627,000
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
