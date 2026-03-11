Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Na sprzedaż - 5 pokojowe mieszkanie w nowej rezydencji, Hadekel Street, naprzeciwko morza Położony w niedawnej i bezpiecznej rezydencji z strażnikiem, ten przestronny apartament 5-pokojowy oferuje idealne środowisko życia z widokiem na morze. Mieszkanie jest nowe, jasne i dobrze urządzone. Zawiera mamad (sejf), wbudowaną klimatyzację, prywatny parking podziemny, a także nowoczesne i komfortowe udogodnienia. Pitch z wyboru, w pobliżu plaży, sklepy, szkoły i transport. To rzadka okazja do życia w jednym z najlepszych miejsc w Ashdod.