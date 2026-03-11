  1. Realting.com
  3. Jerozolima
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$4,389
;
5
ID: 34528
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Rashi, 109

O kompleksie

W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Mekor Baruch w Jerozolimie, ten przestronny apartament o powierzchni 110 m2 oferuje komfortowe i spokojne środowisko życia, idealne dla rodziny. Położony na 3 piętrze z windą, cieszy się piękną jasność i cichą atmosferę. Apartament składa się z 5 dobrze urządzonych pokoi, w tym apartament master, funkcjonalnej niezależnej kuchni z bezpośrednim dostępem do przyjemnego tarasu 8 m2, idealny do posiłków dziennych. Przestrzenie są hojne i praktyczne, w odpowiednim stanie umożliwiającym natychmiastową instalację. Rzadki obiekt do wynajęcia, łączący powierzchnię, komfort i centralne położenie. Rashi Street 109, Jerozolima Czynsz: 14000 Dostępny natychmiast

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
