  4. Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia

Herzliya, Izrael
$874,665
6
ID: 34187
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    Asher Barash

O kompleksie

Apartament 4 pokoje blisko Reichmann University. Miklat w budynku. Siedzi na bardzo przyjemnej ulicy. Idealny do pierwszego zakupu lub inwestycji. Bardzo do wynajęcia.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

