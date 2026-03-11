  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer

Aszdod, Izrael
od
$1,11M
;
12
Zostawić wniosek
ID: 34713
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    HaShvatim

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękny apartament 5-pokojowy na sprzedaż w Ashdod w bardzo popularnej rezydencji w "Youd Bet", słoneczny na południe z niezakłóconym widokiem. Piwnica i prywatny parking uzupełniają ten wyjątkowy obiekt

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$532,637
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,11M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$573,705
BAT YAM - W idealnym miejscu, zaledwie 100 metrów od plaży i popularnej promenady miasta! Położony w cichej ulicy - Jabotinsky ulicy Piękny budynek dobrze utrzymany z digicode i schronienie Apartament o powierzchni 2,5 pokoi o powierzchni około 65 m2 1 piętro na 7 z windą Mieszkanie odnowi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Jerozolima, Izrael
od
$1,98M
Nowy na rynku, w Michkenot Haouma, w pobliżu stacji centralnej i centrum miasta, w rezydencji stoi, z widokiem na promenadę, appt 5P w doskonałym stanie, balkon z otwartym widokiem, 2 prywatne parkingi, piwnica. Hadassa Exclusive, Takam Agency
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aszdod, Izrael
od
$984,390
Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod. Oferty specjalne i warunki płatności: 4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchnia mieszkalna + 14 m2 taras Cena od 3 140 000 Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się