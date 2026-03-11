  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,35M
;
9
ID: 34481
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Melchet, 32

O kompleksie

Idealna lokalizacja przy ulicy Shenkin w pobliżu Shouk Hacarmel Pokoje mieszkalne3 93 m2 + 8,5 m2 balkon 4 piętro z tyłu (bardzo cicho) miejsce parkingowe w systemie robotycznym Ostrożnie! W porównaniu z planem mieszkania, mały pokój przylegający do kuchni został usunięty C IS A 3 PIECES

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

