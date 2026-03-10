  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer

Bat Jam, Izrael
$1,36M
5
ID: 34865
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yitzhak Sadeh, 6 Navve building

O kompleksie

Prawdziwy raj na 23 piętrze, zwrócony ku morzu! Apartament 5 pokoi, północno-zachodnie skrzydło, jasne i chronione od bezpośredniego słońca, 18 metrów balkon z widokiem na morze, 2 podziemne miejsca parkingowe, piwnica, dozorca, elegancka hala wejściowa, ochrona 24 / 7, sala gimnastyczna, pokój gościnny, ogromny ogród krajobrazowy. Idealny dla tych, którzy marzą o życiu w rytmie morza!

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Terminy
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aszkelon, Izrael
od
$479,655
Dzielnica mieszkaniowa Toit prive
Jerusalem, Izrael
od
$2,90M
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,82M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$16,30M
Wyjątkowy Penthouse- Villa cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją z widokiem na park Yarkon, z panoramicznym widokiem na park, Morze Śródziemne i krajobraz miejski. Idealnie położony w samym sercu dzielnicy Tel- Aviv po Old North, nieruchomość oferuje dostęp do portu Tel- Aviv, plaży i wiele…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,24M
Nowy projekt 4 budynków 10 i 12 pięter z apartamentami od 3 do 6 pokoi. Położony w dzielnicy Katamonim, w pobliżu Katamon Hayeshana, 5 minut spacerem od ulicy Rachel Imenou, w pobliżu kawiarni i restauracji Emek Refaim Street, 5 minut spacerem od centrum miasta, i znanych placówek edukacyjny…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
