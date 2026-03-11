  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Aszdod, Izrael
od
$780,615
;
14
Zostawić wniosek
ID: 34585
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    HaZionut, 7

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 4 i pół pokoi w Ashdod w mieście na sprzedaż z 2 tarasami, klimatyzacja, mamad, parking. Blisko parków, sklepów, środków transportu, szkół, synagogi..... Bardzo dobrze utrzymane mieszkanie; Bezpieczna wartość w centrum Ashdod

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$316,008
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$2,57M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerozolima, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera
Hadera, Izrael
od
$405,983
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Aszdod, Izrael
od
$780,615
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Uroczy apartament z tarasem w dzielnicy Shenkin, Tel- Aviv Wyjątkowa lokalizacja w samym sercu Tel Awiwu, naprzeciwko parku Shenkin, w jednym z najbardziej tętniących życiem, poszukiwanych i przyjemnych obszarów miasta. Charakterystyka apartamentu: • Wygodne i jasne parter • 57 m2 wnętrza …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalem, Izrael
od
$1,49M
Odkryj ten uroczy 2,5-pokojowy apartament ogrodowy, położony na 1 piętrze autentycznego arabskiego prywatnego domu. Ten wyjątkowy obiekt oferuje wysokie sufity o 4,5 metra, tworząc przestronną i przestronną atmosferę. Apartament o powierzchni około 82 m2, balkon o powierzchni 5 m2 i prywatny…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,21M
Bardzo rzadko!!!! W rezydencji Sarfati, rue Exodus, na przystani, 4 pokojowe mieszkanie z tarasem 24 m2 widok na morze. Położony na 5 piętrze, 2 windy w budynku, w tym jeden z szabat. mieszkanie całkowicie odnowione, bardzo nowoczesne, 50 metrów spacerem od plaży. Zawiadomienie dla koneserów
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się