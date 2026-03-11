  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34456
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahmani, 31

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
prestiżowa i ekskluzywna renowacja Gidi Bar Orian renomowanego architekta, doskonały sojusz pomiędzy nowoczesną elegancją a poszanowaniem architektonicznego dziedzictwa bulwaru. Mieszkanie 145 m2, w pełni urządzone przez samego architekta 2 eleganckie sypialnie Mamad (bezpieczny pokój) przekształcony w pralnię / pokój serwisowy Przestronny i jasny salon, otwarty na alei Wspaniała nowoczesna kuchnia, myśli otrzymywać Przestrzenie zewnętrzne i usługi Taras o powierzchni 18 m2, głęboki, idealny do kolacji z przyjaciółmi lub cieszyć się panoramą na bulwarze i na zachodzie miasta. Podwójne prywatne miejsce parkingowe, rzadkie i cenne w centrum Tel Awiwu. Jaskinia, dla optymalnego komfortu przechowywania.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aszkelon, Izrael
od
$617,595
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,45M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$896,610
Projekt 9 w Netanya. Savyon Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych. Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,21M
Szukam nowego projektu w Netanya Mardochee khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya u podnóża kikar Projekt znajduje się w samym sercu miasta w najbardziej pożądanej lokalizacji Netanya. Życie w projekcie dziewięć netanya Charakterystyka projektu …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Aszkelon, Izrael
od
$548,625
?? Na sprzedaż w Ashkelon - Superb 4-pokojowe mieszkanie w dzielnicy Agamim!????? ?? 8th Floor? Niezakłócony widok?️ Przestronne i jasne Wielka okazja w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic! ✅ 4 kawałki dobrze ułożone ✅ Wysokie piętro z otwartym i kojący widok ✅ Nowy, czysty i dobrze…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się