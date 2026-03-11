Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild

prestiżowa i ekskluzywna renowacja Gidi Bar Orian renomowanego architekta, doskonały sojusz pomiędzy nowoczesną elegancją a poszanowaniem architektonicznego dziedzictwa bulwaru. Mieszkanie 145 m2, w pełni urządzone przez samego architekta 2 eleganckie sypialnie Mamad (bezpieczny pokój) przekształcony w pralnię / pokój serwisowy Przestronny i jasny salon, otwarty na alei Wspaniała nowoczesna kuchnia, myśli otrzymywać Przestrzenie zewnętrzne i usługi Taras o powierzchni 18 m2, głęboki, idealny do kolacji z przyjaciółmi lub cieszyć się panoramą na bulwarze i na zachodzie miasta. Podwójne prywatne miejsce parkingowe, rzadkie i cenne w centrum Tel Awiwu. Jaskinia, dla optymalnego komfortu przechowywania.