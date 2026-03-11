  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Jerusalem, Izrael
od
$1,12M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34399
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaRav Herzog, 49

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy na rynku! Na sprzedaż wyłącznie przy 49 Herzog Street, w pobliżu uroczej dzielnicy Rehavia, naprzeciwko prestiżowej dzielnicy Nayot, na przyszłej tramwaju. W projekcie Tama 38 znanej firmy Yated, z wnętrzem i windami, oferując pełną dostępność do mieszkania. Przestronny apartament 4 pokoje, 97 m2 zarejestrowany na katastr (Tabou), z dodatkowo duży taras 12 m2. Apartament gustownie odnowiony, ekskluzywna kuchnia bardzo ulepszona, 3 orientacje, absolutna cisza w całym mieszkaniu, bezpieczny pokój (Mamad), klimatyzacja, wiele miejsc parkingowych na ulicy. Blisko przestronnego ogrodu botanicznego i wysokiego popytu shtibleh Katamon Hayeshana. Zawiadomienie dla poważnych i reaktywnych nabywców...

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,24M
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,40M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$1,12M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Dzielnica mieszkaniowa Quartier calme
Ashdod, Izrael
od
$674,025
w samym sercu dzielnicy youd beit, apartament 3 p przestronne i jasne, gagee widok
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,35M
Na sprzedaż: ekskluzywna prywatna willa położona w rejonach Neve Hof w Rishon LeZion. Idealna lokalizacja: Ulica HaIgeret, cicha i bardzo poszukiwana ulica, blisko morza. Obiekt cieszy się ogromnym ogrodem wokół całej willi, oferując całkowitą prywatność i spokojną atmosferę. Położony w wys…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
Provche bagit vegan, w sercu Ramat Charet. Bardzo rzadkie i wyjątkowe na rynku! W cichej małej ulicy, blisko supermarketu i transportu. Duplex Domek całkowicie odnowiony z jakości wykończenia i bardzo gustowne meble. Piękny jasny salon, nowoczesna i przestronna kuchnia, taras o powierzchni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się