Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Ten uroczy i jasny apartament w stylu europejskim oferuje komfortowe środowisko życia w idealnym miejscu. O powierzchni 89 m2 znajduje się na trzecim i górnym piętrze odnowionego i dobrze utrzymanego budynku. Składa się z trzech starannie zaprojektowanych pokoi: przestronny salon, półotwarta kuchnia z centralną wyspą, dwie wygodne sypialnie i nowoczesną łazienkę. Apartament znajduje się w cichej i poszukiwanej okolicy centrum miasta, zaledwie kilka kroków od głównych atrakcji, takich jak centrum handlowe Dizengoff, Plac Dizengoff, deptak i plaża. Dzięki trzem orientacjom klimatycznym apartament cieszy się obfitym naturalnym światłem przez cały dzień, tworząc jasną i przyjazną atmosferę. Posiada również dostęp do wspólnego tarasu na dachu z panoramicznym widokiem na zieleń, airproof schronienie w budynku dla większej ochrony i winda jest zainstalowana. Ta nieruchomość jest wyjątkową okazją dla tych, którzy szukają eleganckiej i wygodnej przestrzeni życiowej w uprzywilejowanej lokalizacji miejskiej. Aby uzyskać więcej informacji lub zaplanować wizytę, nie wahaj się skontaktować z nami.