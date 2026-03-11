  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34196
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol, 30

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ten uroczy i jasny apartament w stylu europejskim oferuje komfortowe środowisko życia w idealnym miejscu. O powierzchni 89 m2 znajduje się na trzecim i górnym piętrze odnowionego i dobrze utrzymanego budynku. Składa się z trzech starannie zaprojektowanych pokoi: przestronny salon, półotwarta kuchnia z centralną wyspą, dwie wygodne sypialnie i nowoczesną łazienkę. Apartament znajduje się w cichej i poszukiwanej okolicy centrum miasta, zaledwie kilka kroków od głównych atrakcji, takich jak centrum handlowe Dizengoff, Plac Dizengoff, deptak i plaża. Dzięki trzem orientacjom klimatycznym apartament cieszy się obfitym naturalnym światłem przez cały dzień, tworząc jasną i przyjazną atmosferę. Posiada również dostęp do wspólnego tarasu na dachu z panoramicznym widokiem na zieleń, airproof schronienie w budynku dla większej ochrony i winda jest zainstalowana. Ta nieruchomość jest wyjątkową okazją dla tych, którzy szukają eleganckiej i wygodnej przestrzeni życiowej w uprzywilejowanej lokalizacji miejskiej. Aby uzyskać więcej informacji lub zaplanować wizytę, nie wahaj się skontaktować z nami.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerozolima, Izrael
od
$2,23M
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$815,100
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,10M
Nowy projekt w Holyland Jerozolima, położony w 30-piętrowym budynku, w pobliżu Bayit Vegan i Ramat Sharet i 5 minut od Malha Canyon i drogi prowadzącej do całej Jerozolimy Luksusowe lobby z 4 windami, strażnikiem i siłownią,. Parking i piwnica dla każdego mieszkania Wejście w 2027 r. Od 3 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$2,48M
Jedyny nowy program, który nie jest sztuczką! Architektura awangardowa dla tej rezydencji z widokiem na morze w Ashdod: - Tylko 8 pięter -2 windy, w tym jeden z szabat - Luksusowe wejście z concierge -W dzielnicy mieszkalnej Dalet, z widokiem na wille i z widokiem na morze Korzyści: -3 metr…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$3,07M
Kompleks w samym sercu Baki, Yehuda Street. Duplex 5 pokoi 126 m2 + 3 pokoje 68 m2 + studio / biuro 24 m2 Przestronne balkony, parking, klimatyzacja, 3 kierunki powietrza
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się