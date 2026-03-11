  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

Jerozolima, Izrael
od
$2,19M
;
5
ID: 34540
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Gideon Hausner, 11

O kompleksie

Français Français
Wspaniały jednopiętrowy dom 5 sztuk jako nowy! Prywatne wejście na ulicę, 4 orientacje, o 165m2 surowe, ogromny bardzo zielony ogród w całym domu, duży przestronny salon, amerykańska kuchnia inwestuje, bardzo ładne usługi, apartament z garderobą i łazienką, dwie łazienki, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, 3 toalety, 2 zadaszone miejsca parkingowe i piwnica!

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Powrót do Zostawić wniosek
