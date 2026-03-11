Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie w dzielnicy Givat Olga, piękny dwupoziomowy apartament 3,5 pokoi, starannie urządzone, kilka minut spacerem od morza, w poszukiwanej ulicy Mena Charakterystyka: - Jasny apartament 3,5 pokoi o powierzchni około 100 m2, - Bardzo ładny salon z widokiem na pierwszy taras z widokiem na morze, - Duże słońce terrace-Succah na dachu 20 m2! - Na ósmym piętrze, - Winda, - Zabezpieczony pokój, - Prywatna piwnica, - Parking, - Ładne lobby, dobrze utrzymany budynek. Wyjątkowa lokalizacja! Przechodzisz przez ulicę i przychodzisz pieszo nad morze, w prestiżowym hotelu Jakuba, kilka minut jazdy od miejscowości handlowej Moul Ha 'Hof, synagogi, dworca kolejowego i dróg. Oprócz wymarzonego mieszkania, jest to doskonała inwestycja! Skontaktuj się z nami, Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Zawodowcy Hadera. Numer pozwolenia: 313736