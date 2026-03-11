Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie w dzielnicy Givat Olga, piękny dwupoziomowy apartament 3,5 pokoi, starannie urządzone, kilka minut spacerem od morza, w poszukiwanej ulicy Mena
Charakterystyka:
- Jasny apartament 3,5 pokoi o powierzchni około 100 m2,
- Bardzo ładny salon z widokiem na pierwszy taras z widokiem na morze,
- Duże słońce terrace-Succah na dachu 20 m2!
- Na ósmym piętrze,
- Winda,
- Zabezpieczony pokój,
- Prywatna piwnica,
- Parking,
- Ładne lobby, dobrze utrzymany budynek.
Wyjątkowa lokalizacja! Przechodzisz przez ulicę i przychodzisz pieszo nad morze, w prestiżowym hotelu Jakuba, kilka minut jazdy od miejscowości handlowej Moul Ha 'Hof, synagogi, dworca kolejowego i dróg.
Oprócz wymarzonego mieszkania, jest to doskonała inwestycja!
Skontaktuj się z nami, Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Zawodowcy Hadera.
Numer pozwolenia: 313736
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Rekreacja
