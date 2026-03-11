  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod

Aszdod, Izrael
$1,24M
10
ID: 34081
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Egoz

O kompleksie

Na sprzedaż - Apartament 5 pokoje przekształcone w 4 pokoje w Marina d Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w mieście, ten apartament nad morzem oferuje wyjątkowe środowisko życia. Całkowicie gustownie odnowiony, został przeprojektowany w 4 przestronne pokoje. Zawiera mamad (sejf), zintegrowaną klimatyzację, dwie nowoczesne łazienki, a także duży taras z widokiem na morze spektakularny, w pełni niezakłócony i linia frontowa. Apartament jest sprzedawany z prywatnym miejscem parkingowym i ogromny magazyn, bardzo rzadkie w tej okolicy. Tylko kilka kroków od plaży, restauracji, sklepów i wszystkich udogodnień przystani. Wyjątkowa okazja do życia na morzu każdego dnia w eleganckim i komfortowym otoczeniu.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,24M
