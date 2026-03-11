  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34649
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Yehuda

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Beautiful 3- room Duplex z tarasem - Bofrachehov / Ben Yehuda • Duplex 3 pokoje • 2 sypialnie • 2 pokoje prysznicowe • 5 piętro z windą • 70 m2 + 20 m2 taras • Widok na morze Przewodniczący Cena: 4,850,000 Opłaty współwłasności: 300 / miesiąc

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Raanana, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Izrael
od
$2,665
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Izrael
od
$874,665
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanya, Izrael
od
$2,665
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. Une master bed room AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. UNE 2E SALLE DE BAIN. WIELKIE SEJOUR ET CUISINE EQUIPEE. Loe Mumble
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$805,695
Projekt mieszkalny, położony w samym sercu Yafno, którego strategiczne położenie, miejsce w pobliżu lokalne atrakcje, takie jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są przegu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród to kompleks składający się z 10 6piętrowych budynków, z których każdy zawiera tylko 15 apartamentów. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp do miejskiego…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się