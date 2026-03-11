  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2

Jerozolima, Izrael
$1,94M
5
ID: 34149
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  Kraj
    Izrael
  Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  Miasto
    Jerozolima
  Adres
    Moshe Kleinman, 12

O kompleksie

Penthouse 4 pokoje 156m2 w nowym projekcie Kiriat Hayovel Jerozolima Nowy projekt w Kiryat Hayovel, składa się z 2 budynków po 20 pięter i 2 z 9 pięter Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum kultury, w tym cinematheque wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel. 4 pokój penthouse na 19 piętrze, powierzchnia 156m2 z pięknym tarasem 54m2 W tym 1 piwnica i 2 miejsca parkingowe Ceny. 6.200.000 sh Ta cena nie zawiera naszych opłat agencyjnych Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

