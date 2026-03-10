  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin

Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin

Jerozolima, Izrael
od
$3,14M
;
12
Zostawić wniosek
ID: 34868
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaMeyasdim, 7

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Beit Kerem - nowy budynek z prywatnym wejściem. Luksusowy apartament zaprojektowany przez architekta. 5 pokoi 170 m2 + ogród 150 m2 Możliwość podziału na 3 + 2. Balkon Soucca. 2 miejsca parkingowe. winda

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,49M
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerozolima, Izrael
od
$3,14M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
SPRZEDAŻ Odkryj ten piękny apartament w odnowionym zabytkowym budynku, zaledwie 100 metrów od morza. Charakterystyka: • Powierzchnia: 80 m2 + balkon 5 m2 • Piętro: drugie z windą • Układ: 2 sypialnie, 2 łazienki • Parking: 2 miejsca Cicha ulica w pobliżu Royal Beach Hotel Unikalna mieszanka …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$532,637
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,07M
Mardochee Khayat oferuje Państwu życie w nowym projekcie w dzielnicy Galey yam. Konstrukcja zaprojektowana architektonicznie oferuje Państwu mieszkanie w kompleksie trzech budynków u podnóża centrum handlowego, w którym znajdą się piękne marki. Blisko nowego ratusza Netanya, autobusy, które …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się