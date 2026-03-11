Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Nowy projekt w sercu Talpiot Jerozolima Kompleks 8 budynków, z których 4 są już zamieszkane, a 2 są wprowadzane do obrotu. 10 piętrowe budynki z luksusowym holem, 2 windy, podziemny parking i piwnice. Z pięknym parkiem, w tym plac zabaw dla dzieci, jak również różne sklepy w pobliżu znajduje się w centrum handlowym, znajduje się w samym sercu Talpiot, w pobliżu dróg, tramwaj jest 15 minut spacerem od Baka. Projekt ten będzie oferował apartamenty od 2 do 5 pokoi, parter, mini penthouses i penthouses. Dostępne w grudniu 2026 r. 3 p 77m2 i 8.4m2 taras 3 p 81m2 i od 8 do 12m2 taras 3 p 87m2 i 10 m2 taras 4 p 105m2 i od 12 do 18m2 4 p 98m2 i taras między 10 a 13m2 4 p102m2 i taras od 10 do 13m2 5 p 122m2 i taras między 13 a 16m2 Ceny zaczynają się od 2.775 000 sh i każdy apartament pochodzi z piwnicy i parking 4 pokoje o powierzchni 105m2 z tarasem 13m2, parking i piwnica od 1 piętrze Cena od 3.754.000 sh Penthouse 4 pokoje 140m2 z pięknym tarasem 33m2. Mini penthouse 4 pokoje o powierzchni 136m2 z pięknym tarasem 118m2 Metoda płatności: 15% przy podpisaniu 15% co 5 miesięcy 15% przy kluczowej dostawie (Cena ta nie obejmuje naszej prowizji agencji, która jest 2% HT)