Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Jerozolima, Izrael
od
$940,500
4
ID: 34538
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaNeviim, 31

O kompleksie

W samym sercu centrum miasta, w pobliżu tramwaju i 10 minut od matki pieszo: mały nowy 3-piętrowy budynek z lobby, chabbat windy i piękne zielone patio! Apartament 2 pokoje 58m2 + balkon Soucca, bardzo jasne, przestronne, w pełni urządzone i urządzone przez architekta wnętrz, zabezpieczony pokój (mamad), klimatyzacja centralna, grzejnik, łazienka / wanna, prywatny parking.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
