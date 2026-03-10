  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement

Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
;
4
ID: 34871
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaRechavim, 11

O kompleksie

W samym sercu dzielnicy Baka, ulicy Mekor Chaim. Apartament 4 szt. 100 m2 w wysokim budynku stojącym, 1 piętro z balkonem i windą, w tym parking i piwnica.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

