Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Jam, Izrael
$924,825
13
ID: 34106
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaRav Uziel, 37

O kompleksie

BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą łączącą elegancki design i funkcjonalność. Budynek składa się z 9 pięter i 38 od 2 do 4 pokojowych apartamentów, a także przestronnych penthouses z niezabudowanym widokiem i high-end wykończenia. Każda jednostka posiada prywatny balkon, miejsce parkingowe i elegancki design wnętrz, myśli w każdym szczególe. Idealne środowisko życia Daniel Art Bat Yam harmonijnie łączy życie miejskie z jakością życia. Projekt posiada centralną lokalizację, blisko morza, główne trasy transportowe, centra handlowe, szkoły i obszary rekreacyjne. Mieszkańcy cieszą się zatem praktycznym, przyjemnym i inspirującym życiem codziennym w rozwijającej się okolicy.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

