  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Tel-Awiw, Izrael
$4,00M
14
ID: 34342
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Russlan, 7

O kompleksie

Ta wyjątkowa nieruchomość jest unikalną mieszanką historii, luksusu i kultury. Położony w wiekowym budynku Osmana, w samym sercu starego miasta Jaffa, został przekształcony w prywatną rezydencję w stylu marokańskim, łącząc znakomicie etniczny urok i oryginalne elementy architektoniczne regionu. Położony na placu Kedumim, dom oferuje niezrównaną wygodę, z bliskością do morza, tętniący życiem targ pcheł, miejsca rozrywki, centra handlowe i łatwy dostęp do dworca tramwajowego. Obiekt posiada tradycyjny marokański hammam na parterze, oferując autentyczne i relaksujące doświadczenie. Taras na dachu jest przestronny i idealny do organizowania imprez, a balkon oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na morze i historyczne otoczenie starego miasta Jaffa. Główne cechy: - Powierzchnia wnętrza: 231 m2 - Taras na dachu: 91 m2 z panoramicznym widokiem na morze i stare miasto Jaffa - Taras: 14 m2 - Orientacja: Zachód, Północ, Południe - Przestronne wejście - Oddzielny salon z dostępem do tarasu - Design kuchnia, w pełni wyposażone i wykonane na zamówienie - Pokoje: 2, znajduje się na parterze dla większej prywatności - Piękny marokański hammam - Wysokie sufity w całym domu - System ogrzewania podłogowego w łazienkach - Inteligentna technologia automatyki domowej - Miejsca parkingowe: 2 Ten niezwykły dom jest nie tylko klejnotem nieruchomości, ale także ciepłym i przytulnym sanktuarium, które harmonizuje elegancję i dziedzictwo kulturowe.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
