  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 34372
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yehuda HaMaccabi, 49

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowa ekskluzywna sprzedaż! Unikalny i rzadki minipenthouse dla miłośników stylu Położony na 49 Yehuda HaMaccabi Ulica W nowym budynku zbudowanym przez Metropolis! Apartament 3 pokoje z 74 m2 powierzchni mieszkalnej + 31 m2 balkon. Piękne i przestronne zakwaterowanie. Szóste piętro! Przytulna sypialnia z balkonem. 2 łazienki i prysznic. Oddzielny parking (za dopłatą). Apartament oferuje wysokiej klasy usługi: Kuchnia Hacker (niemiecki) i urządzenia Esko i Gurnier. Ogrzewanie podłogi w całym mieszkaniu! Parkiet potrójna grubość i Custom stolarka w całym mieszkaniu! System alarmowy. System audio. Automatyzacja domu.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa Holyland golden heights
Jerozolima, Izrael
od
$1,22M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$655,215
Twoja stopa w Jerozolimie! W nowym budynku, kilka ośrodków w centrum miasta, w cichej ulicy w pobliżu transportu i sklepów. Apartament posiada podwójne słońce ekspozycji (wschód i południe), mamad (sejf). 6 m2 piwnica i klimatyzacja. Pełna dostępność
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Nowy na sprzedaż wyłącznie! Położony w 46 Yehoshua Ulica Ben Nun Blisko prestiżowego kompleksu Bazylea W budynku w trakcie remontu (Tama 1) Obecnie należy do grupy Ohana. Piękne 2-pokojowe mieszkanie 66 m2 będzie dostępny (3 możliwe części) Pierwsze piętro Orientacja: Zachód i Południe Park…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Apartament 5 pokoje przekształcone w 4 na sprzedaż w Ashdod w nowej dzielnicy "MAR". 4 metry wysokości pod sufitem, klimatyzacja parking, taras 30 m2 widok na morze. Wysokie piętro w rezydencji z 3 windami w tym jednym z Shabbat blisko morza, szkoły, autobusy,
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się