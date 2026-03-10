Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
od
$968,715
;
5
ID: 34839
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Bolivia, 5

O kompleksie

Français Français
Biznes! Kiriat yovel limit Ramat Charet, nowy budynek po Tama 38, lobby i winda, u podnóża przyszłego tramwaju i dwie minuty od centrum handlowego "Malha". Penthouse 4 pokoje 80m2 z ogromnym tarasem 80m2 soucca: częściowo zamknięty taras z elektrycznym werandą dachu, z widokiem na widok panoramiczny Jerozolimy!! W penthouse: nowoczesna kuchnia inwestuje, apartament z łazienką, 2. łazienka, klimatyzacja, 3 orientacje, bezpieczny pokój, duża piwnica i częściowo zadaszony parking. ! Budynek jest w zaawansowanej procedurze, aby dodać 50m2 powierzchni mieszkalnej do apartamentu!!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
