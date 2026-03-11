Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

  1. Realting.com
Herzliya, Izrael
od
$2,66M
3
ID: 34329
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    Eliyahu Golomb

O kompleksie

super oportunistyczne Ostatnia ziemia na sprzedaż w Hertzelya ayeroka. 560 m2. Ziemia prywatna bardzo dobrze położony, w pobliżu Raanana, szkoły, synagogi, sklepy możliwość zbudowania 2 domków lub dużej willi Nie pozwól tej okazji przejść i zadzwoń do mnie

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

