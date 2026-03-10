  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Ashdod, Izrael
$2,48M
ID: 34741
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Rzadko na obszarze: high-end willa znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Ashdod, kilka kroków od plaży, w drugiej linii morza. Nieruchomość przeznaczona do zapewnienia komfortu, prywatności i jakości życia, idealna dla rodziny lub wyjątkowego zamieszkania. Zbudowana powierzchnia: 280 m2 na 3 poziomach Land: 320 m2 Wyposażenie: prywatny basen, poziomy wind Hojne objętości, doskonała dystrybucja przestrzeni, piękna jasność i ciche środowisko w pobliżu morza. Dom, który łączy lokalizację premium, rzadkie usługi i potencjał wzmocnienia. Dodatkowe informacje i wizyta na życzenie.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

