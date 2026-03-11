  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Tel-Awiw, Izrael
$1,13M
6
ID: 34632
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Kalischer, 50

O kompleksie

Na sprzedaż - Apartament 2 pokoje, Tel Aviv Okręg: Lev Hair Nord / Lev Tel Aviv Powierzchnia: 46 m2 Piętro: 5 / 5 z windą Cena: 3,600 000 Odkryj ten dwupokojowy apartament położony w tętniącym życiem sercu Tel Awiwu, na rogu Nahalat Binyamin i Gruzenberg. Zainstalowana w tajnym budynku i całkowicie przebudowana w 2021 roku, nieruchomość znajduje się w piętrach dodanych podczas renowacji - dlatego jest nowa, nowoczesna i jasna. Najważniejsze punkty: Ultra centralna lokalizacja, w pobliżu rynku Carmel i Rothschild szukał sąsiedztwa, życia, w pobliżu kawiarni, sklepów, plaż i transportu Apartament już wynajęty nieprzerwanie przez 3 lata - idealny do wynajmu inwestycji Idealny dla pary, stóp do ziemi lub inwestora Skontaktuj się z nami na wideo, wizytę lub więcej informacji.

Tel-Awiw, Izrael
