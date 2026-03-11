Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Apartament 2 pokoje, Tel Aviv
Okręg: Lev Hair Nord / Lev Tel Aviv
Powierzchnia: 46 m2
Piętro: 5 / 5 z windą
Cena: 3,600 000
Odkryj ten dwupokojowy apartament położony w tętniącym życiem sercu Tel Awiwu, na rogu Nahalat Binyamin i Gruzenberg. Zainstalowana w tajnym budynku i całkowicie przebudowana w 2021 roku, nieruchomość znajduje się w piętrach dodanych podczas renowacji - dlatego jest nowa, nowoczesna i jasna.
Najważniejsze punkty:
Ultra centralna lokalizacja, w pobliżu rynku Carmel i Rothschild
szukał sąsiedztwa, życia, w pobliżu kawiarni, sklepów, plaż i transportu
Apartament już wynajęty nieprzerwanie przez 3 lata - idealny do wynajmu inwestycji
Idealny dla pary, stóp do ziemi lub inwestora
Skontaktuj się z nami na wideo, wizytę lub więcej informacji.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
