  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Jerozolima, Izrael
od
$2,35M
;
7
ID: 34543
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Bait VeGan, 46

O kompleksie

SPRZEDAŻ JERUSALEM - Bayit Vegan Single! Mały budynek z 8 apartamentami tylko z windą! ?? Apartament 6 pokoi - 185 m2 poziom - zapewnić odświeżenie! ?? Oficjalny ogród katastralny 200 m2 ??? Immense Lounge? Niezależna kuchnia ?? Apartament rodzinny 25 m2 z opatrunkiem + łazienka ?? Dwie łazienki? 3 WC ☀ 3 wytyczne ➕ Jednostka niezależna 21 m2 ➕ Piwnica!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
