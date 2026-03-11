  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Bat Jam, Izrael
$1,33M
13
ID: 34432
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Ben Gurion, 85 Golda

DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projektem mieszkalnym, oferującym unikalną sztukę życia z widokiem na Morze Śródziemne, z przejrzystym widokiem na morze i elegancki, spokojny i poszukiwany za ustawienie. Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą high-end oraz całkowitym oddzieleniem obszaru mieszkalnego od hotelu biznesowego położonego na niższych poziomach, gwarantując spokój, prywatność i absolutny komfort mieszkańcom. Niezależne wejście mieszkalne, sala dedykowana i zarezerwowane windy. W idealnej lokalizacji, projekt ma bezpośredni dostęp do promenady i plaży, w pobliżu sklepów, restauracji, wypoczynku i transportu, z szybkim połączeniem z Tel Awiwem przez tramwaj. Rezydencja oferuje szeroki wybór apartamentów 3, 3,5 i 5 pokoi, a także wyjątkowy apartament. Przestronne i jasne apartamenty wyposażone są w hojne tarasy, duże okna zatoki i nowoczesny design z high-end wykończenia. Wszystkie jednostki znajdują się od 6. piętra, z otwartym widokiem na morze (przynajmniej częściowo na elewacji). Cechy stojące: w pełni zainstalowana klimatyzacja, izolowane okna, projektowe drzwi wewnętrzne, eleganckie łazienki, winda Shabbat i klasyczny parking. Penthouse oferuje prawdziwe prywatne piętro, z spektakularnym widokiem panoramicznym, ogromny taras na dachu i możliwość prywatnego basenu. Projekt prowadzony przez uznanego dewelopera z ponad 60-letnim doświadczeniem i ponad 100 budynkami dostarczonymi do Bat Yam. Pozwolenie udzielone, gwarancja bankowa Mizrahi, rozpocząć pracę za 2 miesiące. Cena od 4,2 mln Atrakcyjne warunki płatności: 20% na podpis, saldo w 2 lata z indeksacją Pierwsze apartamenty: brak indeksowania i piwnicy oferowane

Bat Jam, Izrael
