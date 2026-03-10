Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Do wynajęcia: Phenomenal Cottage Nine w Ashdod - Youd Zayin District???? ✨ Luksus - Komfort - Hojne przestrzenie - Natychmiastowa dostawa! Ten wyjątkowy, nowy domek położony jest w poszukiwanej okolicy Youd Zayin w Ashdod i oferuje niezrównaną jakość życia na powierzchni 200 m2, 100 m2 tarasów, w tym jeden z prywatnym basenem i 70 m2 jasnej piwnicy. ?? Parter: Wspaniały taras o powierzchni 100 m2 z basenem, idealny do odbioru lub relaksu Przestronny i jasny salon z dużymi oknami W pełni wyposażona kuchnia high-end z wysokiej jakości materiałów Toalety dla gości Pancerne drzwi i czyste wykończenia ?? Pierwsze piętro: 3 wygodne sypialnie Nowoczesna łazienka z WC Apartament z łazienką, WC, balkonem i pralnią ?? 70 m2 kabriolet piwnica z 2 dużymi oknami - Idealny do: Playroom Kino Wellness Area (SPA) Lub możliwość stworzenia 2 do 3 dodatkowych pokoi Centralna klimatyzacja??????? Dwa prywatne parkingi?️ Natychmiast! Rzadkie dobro, łączące nowoczesność, przestrzeń i komfort w popularnej okolicy! Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zorganizować wizytę.