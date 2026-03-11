Dzielnica mieszkaniowa Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem

Położony na 3 piętrze nowego budynku przy ulicy Hatnoufa, ten przestronny 176- kwadratowy narożny gabinet oferuje wyjątkową jasność dzięki wielu oknach i niezakłóconym widokom. Dostawa surowa, jest w pełni regulowana stosownie do Państwa potrzeb, idealna dla ośrodka zdrowia, biur administracyjnych lub przestrzeni współpracy. Na podłodze jest pokój ochrony. Możliwość wynajęcia 2 podziemnych miejsc parkingowych i piwnicy. Budynek lobby jest luksusowy i wyposażony w 3 windy. Klucz ma być dostarczony za 2 tygodnie. Opłacony czynsz jest latem 6500 szekli miesięcznie przez okres 2 lat, ponieważ uwzględnia ona stan brutto pomieszczeń i trudności w ruchu z powodu pracy na Talpiot. Zostanie ona przeszacowana po 2 latach