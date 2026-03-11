  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$2,038
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34525
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaTnufa

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Położony na 3 piętrze nowego budynku przy ulicy Hatnoufa, ten przestronny 176- kwadratowy narożny gabinet oferuje wyjątkową jasność dzięki wielu oknach i niezakłóconym widokom. Dostawa surowa, jest w pełni regulowana stosownie do Państwa potrzeb, idealna dla ośrodka zdrowia, biur administracyjnych lub przestrzeni współpracy. Na podłodze jest pokój ochrony. Możliwość wynajęcia 2 podziemnych miejsc parkingowych i piwnicy. Budynek lobby jest luksusowy i wyposażony w 3 windy. Klucz ma być dostarczony za 2 tygodnie. Opłacony czynsz jest latem 6500 szekli miesięcznie przez okres 2 lat, ponieważ uwzględnia ona stan brutto pomieszczeń i trudności w ruchu z powodu pracy na Talpiot. Zostanie ona przeszacowana po 2 latach

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
