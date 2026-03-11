  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,95M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34425
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 21

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
KOMMENCEMENT PRESAL - pozwolenie na budowę uzyskane HaRav Kook - Tel- Aviv Projekt butikowy High- end położony 1 minuty spacerem od morza, w samym sercu poszukiwanego po Kerem HaTeimanim. Pozwolenie udzielone, nieuchronna rozbiórka, dostawa szacowana na 3,5 roku. Nowy budynek 6.5 piętra (RDC, 5 pięter, penthouse), konstrukcja zielona i materiały premium (wysokie standardy materiałowe). Każdy apartament posiada MAMAD / MAMAK i prywatny nieautomatyczny parking. Widok na morze z pierwszego piętra, rzadki w tym obszarze. Architektura sklepu, ograniczone mieszkania, prywatność i wyłączność. Szeroki wybór typologii: ogród gruntowy, 4 pokoje, penthouses z basenem. Kompletna personalizacja projektów i wykończeń na niestandardowe mieszkanie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,06M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Aszdod, Izrael
od
$780,615
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,32M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,95M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Raanana, Izrael
od
$2,16M
Domek 8.5 sztuk z potencjałem ogromny. Stawienie czoła parkowi. Ulica ma unikalny zmysł. Cisza. Duża piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
Wspaniały apartament 2- pokój na parterze z prywatnym ogrodem Odkryj ten uroczy 2 pokoje położone na parterze, oferując nowoczesne wnętrze i prywatny ogród o powierzchni 50 m2, idealne do korzystania z zewnątrz i piękne dni. Charakterystyka: • 55 m2 powierzchni wewnętrznej • Prywatny ogród …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Izrael
od
$1,14M
Baka, dereh beit Lehem 49, powyżej autentycznego domu, 2. piętro bez windy, 4 pokoje (mamad), 2 prysznice, 2 toalety, 89 m2, taras soccah 7 m2, dobry stan, jasny, otwarty widok. 3650000 syklów
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się