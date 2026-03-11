  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana

Raanana, Izrael
$9,405
7
ID: 34160
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Bilu

O kompleksie

Villa centrum Raanana. cichej ulicy w pobliżu szkoły Bilou. Poziom 1: bardzo duży salon z jadalnią. Oddzielna kuchnia. garderoba z widokiem na basen. Poziom 2: 3 sypialnie 2 łazienki. Poziom 3: jeden apartament. Pod ziemią: duży pokój i mamad. basen i ogród. Parking

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
