Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

Raanana, Izrael
$4,734
5
ID: 34162
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Ahad HaAm

O kompleksie

Podwójny ogród myślał jak dom w mieście. Przestrzeń mieszkalna o powierzchni 150 m2 rozłożona na dwa poziomy, z rzeczywistym oddzieleniem przestrzeni mieszkalnej od przestrzeni nocnej. Salon otwiera się bezpośrednio na prywatny ogród o powierzchni 100 m2, co pozwala na pełne korzystanie z zewnątrz na co dzień. Obiekt posiada 2 łazienki i 3 toalety, dla płynnej i funkcjonalnej organizacji. Apartament, który oferuje przestrzeń i ogród, z duchem domu.

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

