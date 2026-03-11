Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

Podwójny ogród myślał jak dom w mieście. Przestrzeń mieszkalna o powierzchni 150 m2 rozłożona na dwa poziomy, z rzeczywistym oddzieleniem przestrzeni mieszkalnej od przestrzeni nocnej. Salon otwiera się bezpośrednio na prywatny ogród o powierzchni 100 m2, co pozwala na pełne korzystanie z zewnątrz na co dzień. Obiekt posiada 2 łazienki i 3 toalety, dla płynnej i funkcjonalnej organizacji. Apartament, który oferuje przestrzeń i ogród, z duchem domu.