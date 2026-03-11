Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim

NOWY NA RYNKU! W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od Promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot. W budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat. Wspaniały nowy i przestronny apartament o powierzchni 85 m2 z tarasem 8 m2. Prawdziwy klejnot: • Oddzielna i wysokiej klasy kuchnia • Silny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką • Dodatkowa łazienka • Ogrzewanie naziemne • Indywidualna klimatyzacja VRF w każdym pokoju • System Inteligentnego Domu • Prywatny parking podziemny • Jaskinia Natychmiastowe wejście.