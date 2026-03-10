  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
;
10
ID: 34817
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 45

O kompleksie

Przeniesienie
Położony w bardzo poszukiwanym obszarze Kerem HaTemanim, kilka minut spacerem od morza, Shouk HaCarmel, Allenby Street i Kempinski i Royal Beach hotele, ten apartament cieszy się wyjątkową lokalizacją w samym sercu Tel Awiwu. Apartament o powierzchni 72 m2, położony na drugim piętrze, składający się z trzech pokoi z balkonem słonecznym. Obiekt jest całkowicie odnowiony i posiada dwie toalety, pralnia i nowoczesną łazienkę. Centralne i dynamiczne środowisko, w pobliżu sklepów, restauracji, kawiarni, supermarketów, transportu publicznego i promenady. Dostępny szybko.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

