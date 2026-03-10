Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv

Położony w bardzo poszukiwanym obszarze Kerem HaTemanim, kilka minut spacerem od morza, Shouk HaCarmel, Allenby Street i Kempinski i Royal Beach hotele, ten apartament cieszy się wyjątkową lokalizacją w samym sercu Tel Awiwu. Apartament o powierzchni 72 m2, położony na drugim piętrze, składający się z trzech pokoi z balkonem słonecznym. Obiekt jest całkowicie odnowiony i posiada dwie toalety, pralnia i nowoczesną łazienkę. Centralne i dynamiczne środowisko, w pobliżu sklepów, restauracji, kawiarni, supermarketów, transportu publicznego i promenady. Dostępny szybko.