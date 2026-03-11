  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Jerozolima, Izrael
$1,00M
6
ID: 34221
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Shmuel Weiz

O kompleksie

Givat Shmouel projekt mały Neuilly z Tel Awiwu Mardochee Khayat proponuje projekt, którego reputacja nie jest już do zrobienia Położony w najlepszym miejscu Guivat Shmuuel w pobliżu synagogi i sklepów Dostęp do bezpośredniej autostrady dla Tel Awiwu Guivat Shmouel jest miastem strategicznie zlokalizowanym w samym sercu dynamicznego regionu, pomiędzy Uniwersytetem w Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak i Tel Awiwem, tuż obok Tel Aviv Givat Shmouel wyróżnia się szereg niezwykłych korzyści dla swoich mieszkańców. Wysoki koszt czynszu i nieruchomości jest uzasadniony niezaprzeczalnymi korzyściami z życia w tym mieście. Givat Shmuel przedstawia się zatem jako prawdziwy dom dla osób poszukujących lepszej jakości życia, optymalnej dostępności do usług, możliwości pracy i dynamicznej struktury społecznej. Blisko do centrum kraju Givat Shmouel oferuje swoim mieszkańcom szybki dostęp do głównych biegunów w kraju. Bycie w centrum jest połączone. Wysoki poziom społeczny Givat Shmuel wyróżnia się wysokim poziomem społecznym, odzwierciedlającym jakość życia i doskonałość jej usług. Ta dynamika społeczna przyczynia się do stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi, w szczególności poprzez szkoły wyższego szczebla. Szkoła wybrana przez ADG oferuje wysokiej jakości edukację, z kontynuacją dostosowaną do dzieci Olima Hadashim, promując ich integrację i sukces. * Wszelkie dodatkowe wsparcie i wsparcie dla szkół będzie udzielane w regionach rozwijających się. Wyposażenie apartamentu Apartament 3 pokoje Powierzchnia 82m2 plus taras 10m2 4 pokojowe mieszkanie Powierzchnia 107 m2 plus taras 12m2 5- pokojowa elewacja apartamentu Powierzchnia 133m2 plus taras 12m2 Bardzo luksusowa obsługa wnętrza Płytki granitowe porcelanowe 80 / 80 lub 100 / 100 Porcelanowe płytki granitowe w pokojach lub parkiet do wyboru. Płytki, parkiet lub teak do wyboru tarasu Centralna klimatyzacja najnowszej generacji. Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne Wybór kuchni, wśród najlepszych firm na rynku, marmurowy plan pracy Płytki łazienkowe do sufitu Wiszące toalety Przygotowanie kina domowego Magazyny elektryczne w całym domu Zawór mieszalnika jakości głowicy

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
