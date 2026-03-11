  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Tel-Awiw, Izrael
$1,15M
9
ID: 34428
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahalat Binyamin

O kompleksie

ekskluzywny projekt mieszkalny przy ul. Nahalat Benyamin: 5 piętrowy luksusowy butikowy budynek mieszkalny 23 apartamenty i dwa wyjątkowe penthouses z tarasami i prywatnym jacuzzi. Apartamenty z hojnej wysokości sufitu i schludne wykończenia * 2 pokoje 49m2 + 10m2 taras od 3.086.000NIS * 3 pokoje 78m2 + 14m2 od 4.915.000NIS * Penthouses 5 pokoi 89m2 + 55m2 od 7.670.000NIS * Jeden apartament 2 pokoje 48m2 + 17m2 3.653.000 (dodatek na piętro: 50,000NIS) Wydanie na koniec 2028 r. Gwarancje bankowe

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$2,35M
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, lofty, parter z basenem, apartament z basenem. Korzyści: słoneczny, najbliżej łodzi, promenady i plaży... Wysokie usługi, wysokiej klasy materiały. unikalna lokalizacja
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,45M
Nowy w sprzedaży wyłącznie Hadassah 6 - w prestiżowej i poszukiwanej wieży Gan Ha 'ir Jasny i dobrze utrzymany apartament o powierzchni około 163 m2 Praktyczny parking podziemny 7. piętro Widok na północny zachód od salonu (salon i kuchnia) i na wschód od pokoi Budynek skorzystał z kompletn…
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$3,70M
Rishon Letsion, zwrócony do morza, Blisko do morza i tayelet u podnóża budynku, sklepów i kawiarni, a także transportu publicznego Rehov Shayetet Piękny budynek mieszkalny bardzo niedawno (9 lat), Na 20 piętrze (21), wspaniały penthouse 5-pokojowy na poziomie, z panoramicznym i oszałamiający…
