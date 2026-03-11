Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

  1. Realting.com
od
$2,10M
;
3
ID: 34380
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Weizmann, 93

O kompleksie

Dziewięć na sprzedaż. Wyłącznie Położony na 93- 97 Weizmann Street (róg Pinkas) W nowym wysokiej jakości projekcie podpisanym przez Tzemach Hammerman i Rozio Group! Architekt: Gidi Bar Orian Blisko Hayarkon Park Odnowione 4-pokojowe mieszkanie z wysoką architekturą stojącą Na 5 piętrze z otwartym widokiem Powierzchnia mieszkalna: 96 m2 + balkon 15 m2 Parking podziemny Relokacja: I kwartał 2026 r. Rozwój sytuacji: Kuchnia Schuller Plakard Prokuratura Klimatyzacja VRF Towarzystwo architekta wnętrz aż do dostawy!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Hadera, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$877,800
Państwo przegląda
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$6,270
Do wynajęcia: Phenomenal Cottage Nine w Ashdod - Youd Zayin District???? ✨ Luksus - Komfort - Hojne przestrzenie - Natychmiastowa dostawa! Ten wyjątkowy, nowy domek położony jest w poszukiwanej okolicy Youd Zayin w Ashdod i oferuje niezrównaną jakość życia na powierzchni 200 m2, 100 m2 tara…
Agencja
Immobilier.co.il
Bat Jam, Izrael
od
$1,09M
Witamy na wyspie - Życie między niebem, morzem i elegancją Zamknij oczy i wyobraź sobie miejsce, gdzie morze staje się horyzontem. Na wyspie, mieszkasz kilka kroków od plaży, w przestronnym i jasnym mieszkaniu, zaprojektowany dla komfortu i dobrego samopoczucia. Zacznij dzień od kawy na pry…
Agencja
Immobilier.co.il
Aszdod, Izrael
od
$4,67M
Niezależna pierwsza linia sprzedaży Villa Twarzą do morza w Ashdod Adres: Ashdod, Izrael Odkryj tę wyjątkową willę przed Morzem Śródziemnym, oferując unikalne środowisko życia łączące luksus, komfort i nowoczesność. Idealnie położony w Ashdod, ta prestiżowa nieruchomość oferuje nieporównyw…
Agencja
Immobilier.co.il
