  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$909,150
;
12
Zostawić wniosek
ID: 34515
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Kore HaDorot, 3

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzeda? w Arnona, poszukiwany po dzielnicy mieszkalnej Jerozolimy, 65 m2 mieszkanie oferuj? ce doskona? ej jako? ci ¿ycia, idealny dla rodziny z ma? ymi dziećmi lub dla bezpiecznej inwestycji w nieruchomo? ci. Położony na drugim piętrze bez windy, składa się z jasnego salonu z otwartą kuchnią z widokiem na taras Soccah 10 m2, dwie piękne sypialnie i dodatkowy pokój bez okna, które mogą być używane jako biuro lub dodatkowej sypialni. Blisko szkół, parków, synagogów i centrum handlowego Tsomet HaBankim, apartament cieszy się spokojnym i praktycznym środowiskiem. Budynek ma dobry miklat położony na parterze. Mieszkanie jasne, ciche, w odpowiednim stanie i dostępne natychmiast. Cena atrakcyjna: 2 950 000 Każdy poważny wniosek zostanie rozpatrzony z największą uwagą.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$927,647
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,82M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$2,57M
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$2,571
NOWY NA RYNKU! W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od Promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot. W budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat. Wspaniały nowy i …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Hadera, Izrael
od
$954,608
BZH Czy marzysz o unikalnym, wspaniałym, wyrafinowanym mieszkaniu z dużym tarasem? Departament French-speaking RE / MAX Hadera prezentuje w wyłączności wspaniały apartament urządzony przez architekta, w centrum miasta, rue Tarna, w high-end projektu VIVA, doceniony przez Francophones. Char…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Piękne 5 pokoi dzielnicy Barnea w pobliżu morza z piwnicy i parkingu
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się