  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,39M
;
5
ID: 34434
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 21

O kompleksie

Przeniesienie
KOMMENCEMENT PRESAL - pozwolenie na budowę uzyskane HaRav Kook - Tel- Aviv Projekt butikowy High- end położony 1 minuty spacerem od morza, w samym sercu poszukiwanego po Kerem HaTeimanim. Pozwolenie udzielone, nieuchronna rozbiórka, dostawa szacowana na 3,5 roku. Nowy budynek 6.5 piętra (RDC, 5 pięter, penthouse), konstrukcja zielona i materiały premium (wysokie standardy materiałowe). Każdy apartament posiada MAMAD / MAMAK i prywatny nieautomatyczny parking. Widok na morze z pierwszego piętra, rzadki w tym obszarze. Architektura sklepu, ograniczone mieszkania, prywatność i wyłączność. Szeroki wybór typologii: ogród gruntowy, 4 pokoje, penthouses z basenem. Kompletna personalizacja projektów i wykończeń na niestandardowe mieszkanie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
