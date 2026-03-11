  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Herzliya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Herzliya, Izrael
od
$1,25M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34170
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    HaSharon, 11

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ładne mieszkanie z 5 pokojami. Położony w centrum Hertzylii. Blisko wszystkich komodów. Apartament posiada 2 łazienki z pralnią. (3 toalety) 1 duży salon i nowoczesną kuchnię. Mama. Parking.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Raanana, Izrael
od
$4,04M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$830,775
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Izrael
od
$1,25M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$843,315
4 pokojowe mieszkanie w Ashdod "Youd Bet", w małym budynku 5 pięter cicho, ale 2 kroki od wszystkich udogodnień. Bardzo dobrze utrzymane, niedawno odnowiona łazienka, mirpeset, klimatyzacja, prywatny parking, winda
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$2,51M
penthouse otwarte morze, 5 pokoi powierzchni mieszkalnej 175sq m Balkon o powierzchni około 70 m2 na poziomie wejścia Salon i kuchnia ok. 75 m2 Balkon górny ok. 230 m2 Apartament rodzicielski z balkonem i built- w pancerzach Wysokość sufitu 3.20 metrów 16 z 16 pięter Szafy Boi zintegrowane z…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,65M
Nowy projekt zlokalizowany w Jerozolimie Katamon blisko wszystkich obiektów, sklepów, restauracji, Canion Hadar, w pobliżu Emek refaim... Budynek 7- piętrowy dostępne w marcu 2026 r. Pinoui / binoui, ogrzewanie podłogowe, winda, parking, piwnica opcjonalna, domofon Ostatnie apartamenty 1, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się