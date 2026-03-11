Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Aby sprzedać 3 części CALME I PRESTIGIOUS poprzez 2 MINUT PLAGE, TEL AVIV
Położony w cichej i prestiżowej ulicy zaledwie 2 minuty spacerem od plaży Royal, ten piękny apartament trzypokojowy jest prawdziwym klejnotem. Znajduje się na 1 podniesionym piętrze pięknie zachowanego i w pełni odnowionego budynku, oferuje wspaniałe sufity 3.4m, które zalewają przestrzeń naturalnym światłem i urokiem.
Najważniejsze punkty:
• 70 m2 powierzchnia mieszkalna + 5 m2 taras
• 1 piętro bardzo wysokie
• 2 sypialnie (jednym z nich jest Mamad - bezpieczny pokój)
• 1 łazienka z wanną
• pułapy 3,4 metra
• Robotic prywatny parking podziemny
• Zachowany budynek, w pełni odnowiony z high-end wykończenia
• Cicha ulica, blisko plaży, najlepsze restauracje i luksusowe sklepy
• Sprzedawane w pełni wyposażone w nowoczesne urządzenia
Cena: ILS 6,500,000
Mówimy po angielsku, francusku i hebrajsku
