Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

Aby sprzedać 3 części CALME I PRESTIGIOUS poprzez 2 MINUT PLAGE, TEL AVIV Położony w cichej i prestiżowej ulicy zaledwie 2 minuty spacerem od plaży Royal, ten piękny apartament trzypokojowy jest prawdziwym klejnotem. Znajduje się na 1 podniesionym piętrze pięknie zachowanego i w pełni odnowionego budynku, oferuje wspaniałe sufity 3.4m, które zalewają przestrzeń naturalnym światłem i urokiem. Najważniejsze punkty: • 70 m2 powierzchnia mieszkalna + 5 m2 taras • 1 piętro bardzo wysokie • 2 sypialnie (jednym z nich jest Mamad - bezpieczny pokój) • 1 łazienka z wanną • pułapy 3,4 metra • Robotic prywatny parking podziemny • Zachowany budynek, w pełni odnowiony z high-end wykończenia • Cicha ulica, blisko plaży, najlepsze restauracje i luksusowe sklepy • Sprzedawane w pełni wyposażone w nowoczesne urządzenia Cena: ILS 6,500,000 Mówimy po angielsku, francusku i hebrajsku