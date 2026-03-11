  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Quartiercalme est raanana maison avec piscine

Raanana, Izrael
$3,92M
5
ID: 34185
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    David Elazar

Piękny dom z 7 pokojami z basenem. Duża ilość, prywatna winda. Ładny ogród. Spokojna okolica i przeszukanie. Na wschód od Raanana

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
W cichym i zielonym środowisku Ramat Sharet, odkryj wyjątkowy duplex, gdzie przestrzeń, światło i spokój spotykają. Ten 146 m2 obiekt oferuje duży salon z jadalnią otwarcia na dwa ogromne tarasy 70 m2 i 30 m2, z widokiem na dolinę i kąpielą przestrzeń światła. Apartament rodzicielski, prawdz…
Ramat Gan, Izrael
od
$2,98M
Ramat gan. Okręg rezydentów. Dom odnowiony z 7 pokoi z mamad ET jednostka oddzielona 2 pokoje. (mogą być wynajmowane oddzielnie)
Jerozolima, Izrael
od
$1,912
W centrum Jerozolimy, w luksusowej rezydencji z całodobowym opiekunem, odkryj ten nowy luksusowy apartament położony na wysokim piętrze, oferując rzadką jakość życia i spektakularne widoki na miasto. Apartament rozwija się około 48 m2 doskonale urządzone i oferuje elegancki i jasny salon ot…
