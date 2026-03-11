Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
BZH
RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyłącznie, w kategorii "COLLECTION" unikalny apartament, na piechotę do morza!
Charakterystyka:
- Dwupoziomowy apartament o powierzchni 70 m2 z 3 ekskluzywnymi pokojami z pięknymi materiałami,
- Jasny salon z dostępem do dużego terace- weranda 35 m2,
- Doskonała nowoczesna i designerska kuchnia z dużą ilością przechowywania, otwarta na salon,
- Apartament rodzicielski z wieloma budynkami w magazynie,
- Bezpieczny dodatkowy pokój,
- Dach o powierzchni około 90 m2 z dużym, zintegrowanym basenem!
- sprzęt wstępny do instalacji kuchni zewnętrznej,
- Klimatyzacja, automatyzacja domu, oświetlenie architektoniczne, wbudowane głośniki...
- 2 miejsca parkingowe, 2 piwnice!
- 3 łazienki i 3 toalety!
- Dodatkowo: kamery bezpieczeństwa, prywatna winda przychodząca bezpośrednio na podłogę duplex!
Luksusowe i rzadkie mieszkanie w 9- piętrowym budynku, wspaniałe lobby, winda szabat, recepcji i siłowni zarezerwowane dla mieszkańców.
Wyjątkowa lokalizacja, na piechotę nad morzem, prestiżowy hotel Jacoba, Mall Ha 'Hof miejscowości handlowej, synagogi, dworca kolejowego i dróg.
Duplex z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze!
Sen!
Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.