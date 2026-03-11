Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

  1. Realting.com
Hadera, Izrael
od
$1,18M
;
9
ID: 34494
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    HaNegev

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyłącznie, w kategorii "COLLECTION" unikalny apartament, na piechotę do morza! Charakterystyka: - Dwupoziomowy apartament o powierzchni 70 m2 z 3 ekskluzywnymi pokojami z pięknymi materiałami, - Jasny salon z dostępem do dużego terace- weranda 35 m2, - Doskonała nowoczesna i designerska kuchnia z dużą ilością przechowywania, otwarta na salon, - Apartament rodzicielski z wieloma budynkami w magazynie, - Bezpieczny dodatkowy pokój, - Dach o powierzchni około 90 m2 z dużym, zintegrowanym basenem! - sprzęt wstępny do instalacji kuchni zewnętrznej, - Klimatyzacja, automatyzacja domu, oświetlenie architektoniczne, wbudowane głośniki... - 2 miejsca parkingowe, 2 piwnice! - 3 łazienki i 3 toalety! - Dodatkowo: kamery bezpieczeństwa, prywatna winda przychodząca bezpośrednio na podłogę duplex! Luksusowe i rzadkie mieszkanie w 9- piętrowym budynku, wspaniałe lobby, winda szabat, recepcji i siłowni zarezerwowane dla mieszkańców. Wyjątkowa lokalizacja, na piechotę nad morzem, prestiżowy hotel Jacoba, Mall Ha 'Hof miejscowości handlowej, synagogi, dworca kolejowego i dróg. Duplex z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze! Sen! Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
