  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Tel-Awiw, Izrael
$5,19M
3
ID: 34658
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahmani, 31

O kompleksie

Na sprzedaż - Tour Meier, Tel- Aviv Odkryj wyjątkowy apartament w prestiżowym Tour Meir, symbolem luksusu w sercu Tel Awiwu. Nieporównywalne środowisko życia łączące komfort, elegancję i wysokiej klasy usługi. Główne cechy: Powierzchnia: 148 m2 + 12 m2 tarasu Piętro 30 - widok panoramiczny, południowy wschód 4 przestronne i jasne pokoje Prywatny parking i piwnica Rezydent na 3 miesiące - mieszkanie na sprzedaż Świadczenia z tytułu pobytu: Basen, sala gimnastyczna, sauna, hammam, jacuzzi, bilard Winiarnia w budynku Bezpieczeństwo 24 / 7 Cena wnioskowana: 16,550,000 Opłaty Agencji: 2% + VAT Nieruchomości Premium Numer pozwolenia: 31928721

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

