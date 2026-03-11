Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalem, Izrael
$1,48M
3
ID: 34127
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Mehalkei HaMayim, 21

O kompleksie

Nowy projekt zlokalizowany w Jerozolimie Katamon blisko wszystkich obiektów, sklepów, restauracji, Canion Hadar, w pobliżu Emek refaim... Budynek 7- piętrowy dostępne w marcu 2026 r. Pinoui / binoui, ogrzewanie podłogowe, winda, parking, piwnica opcjonalna, domofon Ostatnie apartamenty 1, 4p, rez de Jardin 131 M2 i 28m2 ogród na 5.270.000sh 4p, 113m2 i 35m2 ogród do 4.720.000sh Ceny podlegają zmianie i nie zawierają opłat naszej agencji, które są 2% bez podatków Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę,

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

